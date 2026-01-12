Verknäulen. Über Angstmut

× Erweitern © Esther Adam Verkäulen

Die Tanzperformance lädt Publikum ab 12 Jahren dazu ein, Angst gemeinsam zu begegnen und kollektive Umgangsweisen zu entdecken.

Unter einem Stoff erschaffen die Performerinnen Lena Neckel und Stina Hinrichs ein wandelbares Angstwesen. Tanz, Akrobatik und physisches Theater verbinden sich zu einer eindrucksvollen, lebendigen Skulptur. Begleitet von einer Klanglandschaft der Soundkünstlerin Esther Adam, in der Menschen von ihren Ängsten erzählen, zeigt das Angstknäuel viele Facetten – bedrohlich wie zart. So entsteht ein bestärkendes Stück über Angst, das Austausch ermöglicht und Mut macht.

Solidarischer Eintritt: 18/12/6 Euro