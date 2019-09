Vernissage: Ansichten

Am Eröffnungstag ist der Eintritt in die Ausstellung frei. Zu sehen sind die Fotografien der in Bremen lebenden Künstlerin Regina Contzen, die stimmungsvolle Landschaftsbilder aus ihrer näheren und weiteren Umgebung sowie Reiseimpressionen zeigen. Charakteristisch für ihre Fotografien ist der Perspektivwechsel von Weite und Nähe, von eindeutigen und uneindeutigen Motiven.

Die Ausstellung kann vom 30.10.2019 bis zum 13.3.2020 besichtigt werden (Öffnungszeiten: Mo, Di 14 – 16 Uhr Mi, Do 17 – 19 Uhr).