Vernissage: Flow

Am Eröffnungstag ist der Eintritt in die Ausstellung frei, in der die Werke der Künstlerin Kerstin Sagebiel zu sehen sind. Inspirationsquellen für Kerstin Sagebiels farbenfrohen, abstrakten Bilder sind die eigenen Gefühle, Gedanken und Reflexionen über innere und äußere Erlebniswelten. Der Wunsch, ein harmonisches Zusammenspiel von Form und Farbe zu schaffen, treibt die Künstlerin an. Gerne experimentiert sie mit neuen, aufwendig herzustellenden Malmitteln bspw. mit Kunstharzen, die den Acrylbildern einen ganz eigenen Glanz verleihen.

Die Ausstellung kann vom 9.7.2020 bis zum 15.10.2020 besichtigt werden (Öffnungszeiten: Mo/Di 14 - 16 Uhr und Mi/Do 14 - 19 Uhr).