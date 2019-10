× Erweitern Veronica

Im Rahmen der Rumänien-Filmtage zeigt das Kino in der City den Kinderfilmklassiker von 1972 in der deutschen Fassung.

Um die Ecke der Kindervilla, in der Veronica lebt, liegt eine märchenhafte Welt, in der die Füchsin schwindelt, der gestiefelte Kater eine Mühle betreibt und der Mäuserich und seine Verwandten alle Tücke anwenden, um auf dem Tisch zu tanzen. Eine rumänische Alice in hinreißendem 1970er Ost-Look, ein ständiger Anlass zu einem neuen wunderbaren Lied, ein Kostümfilm mit dem Charme des Selbstgemachten und ein Heidenspaß der damaligen rumänischen Schauspiel- und Popmusikgrößen wie Margareta Pâslaru an einem Kino für Kinder.

RUM 1972, Regie: Elisabeta Bostan, mit Lulu Mihăescu, Margareta Pîslaru, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, 90 Min., DF, ab 6 Jahren

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.