× Erweitern © Atelier3Punkt Verpuppung

Aus der Hülle auf den Laufsteg: Im Modeworkshop erproben Kinder zwischen 6 und 12 Jahren die Verwandlung. Wie wird sich Raupe zum Schmetterling? Sie spinnt sich ein. Nicht, um sich zu verstecken, sondern um zu wachsen. Aus dem engen Kokon schlüpft am Ende etwas völlig Neues.

Das Blaumeier-Atelier lädt im Rahmen seiner Ausstellung „Haut und Hülle“ zu einem außergewöhnlichen, kostenfreien Modeworkshop für Kinder ein:

Aus Stoffen, Pappen und ungewöhnlichen Materialien entstehen Kokons mit Beulen, bizarren Formen und fantastischen Auswüchsen. Der Workshop gibt Raum, auch schwierige Gefühle oder Gedanken spielerisch im eigenen Entwurf zu verarbeiten. Was liegt außen, was innen und was passiert dazwischen? Am Ende steht die Antwort fest – und wird stolz präsentiert.

Bei einer großen, öffentlichen Modenschau im Güterbahnhof zeigen die jungen Designer:innen ihre Kreationen dem Publikum.

Der Workshop findet am 12. und 13. September statt. Die Modenschau folgt am 20.9. ab 17 Uhr beim Tor 40 / Güterbahnhof, Beim Handelsmuseum 9, 28195 Bremen

Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung telefonisch unter 0421 – 39 53 40 oder per E-Mail an info@blaumeier.de.