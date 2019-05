©Seilgarten Lesum Versuch macht klug - Seilgarten Lesum

Eltern mit Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren lernen gemeinsam zwischen Himmel und Erde. Angst, Mut, Unsicherheit und Unterstützung, für Menschen jeden Alters haben diese Begriffe Bedeutung. Und sie begegnen jedem überall, ob in der Arbeit oder Schule, in der Beziehung, im Umgang mit neuen Lebenssituationen, im Zusammenleben von Groß und Klein. In der dieser Bildungszeit für beschäftigte Eltern geht es um gemeinsame Erfahrungen und den intensiven Austausch zu diesen Themen. Mit erlebnispädagogischen Methoden und beim gemeinsamen Erleben und Lernen in den alten Buchen des Friedehorst Parks geht es um zentrale Themen des Lebens und Zusammenlebens. Eigene Ziele, Zusammenleben und Arbeiten mit anderen, Möglichkeiten und Grenzen. Strategien stehen dabei im Mittelpunkt, bei denen „gewagt“ nicht gleich „gefährlich“ ist.

Berufstätige Eltern können für die Teilnahme ihren Anspruch auf Bildungszeit nutzen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-3461535 oder www.bildungswerk.kirche-bremen.de. Die Teilnahme beträgt für Kinder 10 Euro und für Erwachsene 25 Euro.