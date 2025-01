Verwandlungskunst in der Natur

Die Raupe baut sich einen Kokon und daraus schlüpft ein wunderschöner Schmetterling. Der Frosch schwimmt zunächst als Kaulquappe durch den Teich. Aus der duftenden Apfelblüte wird eine leckere Frucht. Die schimmernde Libelle war mal eine Larve im Wasser. Die Natur bietet zahlreiche faszinierende Beispiele für Verwandlungen.

In der zweiten Osterferienwoche bietet das Waller Umweltpädagogik Projekt ein Ferienprogramm mit Tanz und Theater für Kinder ab 6 Jahren an. Die Teilnehmer:innen schlüpfen in fantasievolle Rollen und finden für sich verschiedene Formen und Ausdrucksmöglichkeiten.

Die Ferienbetreuung findet vom 14. bis 17. April (Mo - Do) jeweils von 10 bis 14 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 52 Euro nach Anmeldung per E-Mail oder telefonisch unter 01578-8651288.