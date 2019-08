Very slow Fashion

© Guzy / Sieverding Use-less Slow Fashion Zwirnen

Familien mit Kindern ab 8 Jahren spinnen im Workshop im Rahmen der Ausstellung Use-less regionale Wolle mit der Hand.

Wie lang ist eigentlich der Weg eines Pullovers von der Wolle bis in den Kleiderschrank? Gemeinsam probieren Kinder und Erwachsene die Kunst des Spinnens aus und verarbeiten die Wolle mit den eigenen Händen.

Nina Sieverding hat in ihrer Abschlussarbeit an der HfK Bremen die Publikation „Schaf und Mensch“ erstellt und gibt dazu vielfältige Einblicke in die Nutzung von Wolle als Rohstoff für Textilien. Zusammen mit der Strickdesignerin Leonie Guzy teilt sie die Leidenschaft für Schafe und Wolle. Leonie Guzy hat ihr Studium an der HfK Bremen mit der Kollektion „Wertwoll“ abgeschlossen.

Jedes Kind sollte von einem Erwachsenen unterstützt und begleitet werden. Vorkenntnisse im Nähen sind weder für die Großen noch für die Kleinen erforderlich.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 8 Euro, Kinder kostenfrei, nur nach telefonischer Anmeldung.