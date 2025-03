× Erweitern © Barnsteiner Film Victoria muss weg

Die schrille norwegische Komödie über eine nicht ganz einfache Patchwork-Familie mit einer anspruchsvollen Stiefmutter bietet viel schwarzen Humor und schlagfertige Dialoge. Für ein Publikum ab 8 Jahren

Victoria ist so ziemlich die schlimmste Art von Stiefmutter, die sich Hedvig und Henrik hätten vorstellen können. Immer auf makellose Instagram-Ästhetik bedacht, macht Victoria den Geschwistern das Leben schwer. Es gibt es viel lästige neue Regeln und das Nervigste an der ganzen Situation ist ihr Vater. Konfliktscheu wie der ist, stellt er sich immer auf die Seite seiner Ehefrau. Die Geschwister wissen nur einen Ausweg: Victoria muss weg! Doch wie? In einem Comic stoßen sie auf die rettende Idee: Sie muss sterben. Da Geld keine Rolle spielt, beauftragen Hedvig und Henrik kurzerhand den kräftigen Carl aus dem Balkan als Auftragskiller. Dass Carl gar keinen Menschen umbringen möchte, interessiert sie herzlich wenig.

NOR 2024, Regie: Gunnbjörg Gunnarsdóttir, mit Ine Marie Wilmann, Leo Ajkic, Morten Svartveit, 85 Min., FSK: ab 6, empfohlen ab 8 Jahren

Eintritt: Kinder 3, Erwachsene 6 Euro