Videowerkstatt

© Julian Elbers / Kultur vor Ort Videowerkstattt

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren produzieren im kostenlosen, wöchentlichen Workshop Kurzfilme. Die Themen der Kurzfilme knüpfen an die Lebenswirklichkeit der Teilnehmenden an. Sie lernen in praktischen Übungen ihren Stadtteil, Probleme im öffentlichen Raum und die Grundbegriffe der Fotografie kennen sowie den praktischen und gestalterischen Umgang mit Filmkameras. Weitere Schwerpunkte sind zum Beispiel Drehbuch, Kostüm, Regie und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Ergebnisse werden werden sowohl im Rahmen von regelmäßigen Screenings den Familienmitgliedern und Freund:innen sowie interessierten Menschen aus dem Stadtteil und umzu vorgeführt als auch online zugänglich gemacht.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail an. In den Ferien findet das Angebot nicht statt.