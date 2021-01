Im Online-Workshop des Sportgartens lernen die Teilnehmerïnnen die ersten Schritte und technischen Grundlagen in der Videobearbeitung. Ihnen wird vermittelt, was benötigt wird, um Videos auf dem eigenen PC oder Laptop zu schneiden, wie sie Videos vom Handy oder der Digitalkamera kopieren beziehungsweisen importieren können und was sie beim Schneiden von Videos beachten müssen. Weitere Programmpunkte sind das Schneiden von Videos mit Open-Source-Software sowie das Exportieren und Veröffentlichen von Videos. Ein Folgeworkshop ist angedacht.

Alles, was benötigt wird, sind ein PC mit Kamera sowie eine stabile Internetverbindung. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Zoom-Link, über den sie online beim Angebot mitmachen können.