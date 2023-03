Videofilmen im Weserhafen

Was passiert rund um die großen Hafenbecken direkt neben der Waterfront? Im Gröpelinger Industriehafen legen jeden Tag dutzende Schiffe an und es werden hunderte Tonnen Rohstoffe mit Kränen, Schläuchen und Rohren zwischen der Weser und den Keilmauern am Festland verladen.

Gemeinsam wird der Umgang mit professionellen Filmkameras und Mikrofonen erlernt (keine Erfahrung/Vorkenntnisse nötig), um dann das Hafengelände rund ums Kap Horn und die dortige Industriefhafenschleuse zu erkunden. Im Anschluss werden die Video- und Tonaufnahmen mit einem speziellen Computerprogramm von den Teilnehmenden bearbeitet.

Alle Teilnehmer:innen produzieren so einen eigenen, kurzen Videoclip, der am letzten Tag vor Publikum auf großer Leinwand im Torhaus Nord Premiere feiert. Die fertigen Videos werden zusätzlich auf USB-Stick und zum Download bereitgestellt.

Die Teilnahme ist kostenlos, das Angebot richtet sich an Jugendliche zwischen 12-16 Jahren.

Termine: Montag, 27. März bis Freitag, 31. März 2023, immer von 10 bis 13 Uhr

Verbindliche Anmeldung bis spätestens 20. März 2023: T 0421 9899700 info@kultur-vor-ort.com

Workshopleitung: Julian Elbers, Filmemacher, www.julianelbers.de