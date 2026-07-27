Vielfalt leben

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Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung: Im Rahmen der diesjährigen Aktionswochen* sind Menschen ab 12 Jahren zum interaktiven Workshop mit Julia Schlecht vom Bremer Jugendring eingeladen.

In diesem Workshop erfahren die Teilnehmenden mit interaktiven und kreativen Methoden mehr darüber, wie ein gutes Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft aussehen kann. In Kooperation mit dem Bremer Jugendring (Projekt UNEXPECTED).

Der Workshop wird in deutscher Sprache durchgeführt. Bei Bedarf übersetzt die Workshopleitung zusätzlich ins Englische.

Bitte bis 11.9. bei julia.schlecht@bremerjugendring.de anmelden.

*Die Aktionswochen „Gemeinsam gegen Ausgrenzung und Diskriminierung" feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 9. bis 25. September 2026 finden mehr als 17 kostenfreie Veranstaltungen in Vegesack, Burglesum und Blumenthal statt – von Lesungen und Workshops über Führungen und Vorträge bis hin zu Kreativangeboten für Kinder, Jugendliche und Familien.