Vielseitige Buchpatienten

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Wie rettet man ein 400 Jahre altes Buch? Und was passiert, wenn wertvolle Seiten von Schimmel, Feuchtigkeit oder den Spuren der Zeit beschädigt werden?

Antworten geben seltene und aufwendig restaurierte Bücher, Karten und Drucke aus der Historischen Bibliothek des Domgymnasiums Verden. Die teilweise mehrere Jahrhunderte alten Schätze erzählen spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten und zeigen, wie Wissen früher gesammelt, aufbewahrt und weitergegeben wurde.

Insgesamt umfasst die Bibliothek rund 25.000 historische Bände und zählt zu den bedeutenden Kulturschätzen der Region. Ausgestellt werden ausgewählte Werke aus den Jahren 1550 bis 1836, die in den vergangenen Jahren restauriert wurden.

An interaktiven Mitmachstationen können Kinder ab etwa 6 Jahren selbst ausprobieren, wie Papierrestaurator:innen arbeiten. Wer genau hinschaut, kann beim Bücherwurmrätsel sein detektivisches Geschick unter Beweis stellen.

Zu sehen bis zum 23. August, Dienstag bis Freitag: 10–13 Uhr und 15–17 Uhr, Samstag und Sonntag: 11–17 Uhr.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, Jugendliche, Auszubildende und Studierende 2 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei.