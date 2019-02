Der Klimawandel ist in der heutigen Zeit ein sehr wichtiges Thema. Die Folgen sieht man auf der Welt überall. Es gibt viele Menschen, die etwas gegen den Klimawandel tun wollen. Zu diesen Menschen gehört die Familie Pinzler-Wessel, die ein Jahr lang im Selbstexperiment versucht hat so nachhaltig zu leben wie möglich. Aus diesem Experiment ist ein Buch entstanden. Günther Wessel liest an diesem Abend aus diesem Buch vor, das den Titel "Vier fürs Klima. Wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben" trägt.

Anschließend diskutiert er mit Umweltstaatsrat Ronny Meyer (Grüne) über Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen und die Frage, ob Klimaschutz auf Freiwilligkeit basieren oder über staatliche Vorgaben und Verbote geschehen sollte.