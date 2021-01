× Erweitern Foto: (c) Verleih Vilja und die Räuber, City 46

Viljas spießige Familie will wie jeden Sommer die Ferien bei Oma auf dem Land verbringen. Das wird richtig langweilig, denkt sich Vilja. Doch da hat sie die Rechnung ohne Familie Räuberberg gemacht. Die kapern nämlich das Familienauto und Vilja gleich mit dazu. Aus Versehen versteht sich. Zuerst findet Vilja das gar nicht lustig, aber dann freundet sie sich mit Räubertochter Hele an. Und außerdem sind die Räuberbergs sogar sehr nett, nur ein wenig ungehobelt. Vilja wird in allerhand Abenteuer verwickelt, ein Süßigkeitenladen wird gestürmt und die große Olympiade der Räuber steht bevor. Plötzlich sind die Ferien gar nicht mehr so langweilig.

FIN/D/SWE, 2015, Regie: Marjut Komulainen, mit: Sirkku Ullgren (Vilja Vainisto), Ilona Huhta (Hele Rosvola), 85 Min., empfohlen ab 6 Jahre