Violet Evergarden und das Band der Freundschaft

In über 100 Kinos in Deutschland und Österreich gibt es im Rahmen der Kazè Aninme Nights auch eine Vormittagsvorstellung in den Cinemaxx-Kinos. Gezeigt wird der erste Kinofilm zur japanischen Erfolgs-Fernsehserie Violet Evergarden, eine Sidestory in Spielfilmlänge. Der hervorragend gezeichnete Anime hat in Japan bereits für volle Kino-Säle gesorgt, die zugrunde liegende Anime-Serie ist preisgekrönt. Man muss sie jedoch nicht gesehen haben, um sich an dieser bezaubernden Geschichte über die Freundschaft zwischen einer Lehrerin und ihrer Schülerin zu erfreuen.

Ihr neuester Auftrag führt die schweigsame Violet Evergarden in ihrer Funktion als Spezial-Lehrerin in ein feines Mädcheninternat: Hier sollen die jungen Mädchen zu feinen Damen mit entsprechender Etikette ausgebildet werden, bevor sie mit ihrer Hochzeit den Weg in den Adelsstand antreten.

Animation, Drama, Japan 2019, Regie Haruka Fujita, Deuschland-Start: 28.1.2020, FSK 0

Tickets ab 11 Euro.