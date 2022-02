Violetta und der Graue Klaus

„Guten Moooooooooorgen Violetta“, so begrüßt die gleichnamige Heldin des Stücks nicht nur sich selbst gut gelaunt, sondern auch die Farben, die ihre Welt so kunterbunt machen. Violetta hat für ihre Freunde Rot, Gelb und Blau musikalisch-spielerische Rituale und fühlt sich einfach wohl. Aber eines Morgens bemerkt sie, dass eine Farbe fehlt. Was Violetta nicht weiß: der Graue Klaus ist unterwegs und der liebt seine Welt in grau und findet das einfach „grausartig“. Farben stören, sind zu laut, zu bunt und nerven und deswegen schreitet der Graue Klaus kurzerhand zur Tat!

Ob es Violetta und den Farben gelingen kann, gegen das ganze Grau anzukommen?

Es spielt das Kindertheater von Karina Schieck und Franziska-Theresa Schütz für alle ab 3 Jahren. Der Eintritt kostet 7 Euro und eine Reservierung ist telefonisch und per E-Mail möglich.