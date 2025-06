Am Dienstag haben Kids ab 12 Jahren die Möglichkeit in ganz neue Welten einzutauchen. Ob tief im Ozean, hoch oben über den Wolken oder in fernen Galaxien - welche Welten wirst du entdecken?

Die Teilnahme kostet 2 Euro nach Anmeldung per WhatsApp an 0151-40269560.