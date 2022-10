Virtuelle Realitäten

Unter dem Motto „Entdecken, Tüfteln, Weitersagen“ zeigt das Team der Stadtbücherei Kids ab 12 Jahren in ihrem Medialab immer wieder neue Ideen, um mit digitalen Medien und Geräten kreativ zu werden. Dieses Mal verwandeln sich Alltagsgegenstände mit Hilfe der "Makey Makey"-Sets (lange Kabel mit Clips dran) in Controller, Tastatur und Co. Wie diese programmiert werden, erfahren die Teilnehmen im Workshop.

Das Angebot ist kostenlos und mit Anmeldung per Telefon oder E-Mail.