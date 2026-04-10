Vögel entdecken

An diesem Vertiefungstag widmen sich Lehrkräfte ganz den Vögeln in ihrer faszinierenden Vielfalt. Im Frühling sind sie besonders aktiv – die Teilnehmenden beobachten ihr Verhalten, lauschen ihren Gesängen und lernen, ihre Laute zu unterscheiden. Gemeinsam erkunden sie unterschiedliche Lebensräume im Bürgerpark und entdecken, wie vielfältig die Anpassungen der Vogelwelt an ihre Umgebung sind. Neben der Bestimmung häufiger Arten beschäftigen sie sich mit ihrer Ernährung, Brutverhalten und ökologischen Zusammenhängen.

Dabei geht es nicht nur um Artenkenntnis, sondern auch darum, wie Vogelbeobachtungen kreativ und spielerisch in naturpädagogische Angebote für Kinder integriert werden können. Der Tag bietet viele praktische Übungen, Methoden und Materialien, um die Faszination für Vögel in der Umweltbildung lebendig zu vermitteln.

Bitte Fernglas (wenn vorhanden), wetterfeste Kleidung, Sitzunterlage und eigene Verpflegung sowie Getränke mitbringen.

Die Fortbildung kostet 70 Euro nach Anmeldung per E-Mail.