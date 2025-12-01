Wo sind unsere heimischen Vögel im Winter? Warum ändern einige Zugvögel ihr Verhalten und werden zu sogenannten Standvögeln, überwintern also bei uns? Was können wir tun, damit Vögel Futter und Schutz in der kalten Jahreszeit finden? Die Familienführung informiert über Vögel im Winter und gibt auch Ideen zu Fütterungs- und Schutzmaßnahmen, die jede und jeder ohne großen Aufwand als Beitrag zum Vogelschutz leisten kann.

Die Kosten belaufen sich auf 2 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene zuzüglich Museumseintritt (Kinder 2 Euro, Erwachsene 6 Euro). Die Teilnahme ist für Kinder unter 7 Jahren kostenlos inklusive Eintritt. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.