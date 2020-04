× Erweitern © Anna Mareike Vohn / Elisa Kuzio Völlig von der Rolle

In den Osterferien erschufen 70 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in Zusammenarbeit mit der Jungen Oper am Rhein einen animierten Kurzfilm. Es ist eine abenteuerliche, witzig-absurde Fantasiereise, die die Gedanken zu der Alltagssituation der Kinder in einer von Kontaktsperren geprägten Zeit aufgreift. Die Kinder und die Werkstattleiterïnnen der Erzähl-, Musik- und Kreativwerkstätten arbeiteten dabei in Videokonferenzen zusammen.

Im Film leihen Kinder der Deutschen Schule in Caracas (Venezuela) und des Kinderchors am Rhein sowie der beliebte KiKa-Moderator Malte Arkona und seine Frau Anna ihre (Gesangs-)Stimmen.

Der entstandene Kurzfilm wird auf der Webseite der Oper am Rhein zu sehen sein.