Vogelstimmen entdecken

Familien und alle Interessierten sind eingeladen zu einem ornithologischen Spaziergang im Bürgerpark. Gemeinsam wird die bunte Vielfalt der Vögel in einer faszinierenden Lauschtour erkundet.

Wer trällert da aus dem Gebüsch? Welche Rufe gehören zu wem? Teilnehmer:innen erkunden die Vogelvielfalt und lauschen den verschiedenen Vogelrufen. Experten erklären, welche Vögel welche Rufe erzeugen und wie sie sich an ihren Lebensraum und das Klima anpassen. Die Tour bietet ein besonderes Erlebnis für alle, die die Natur bewusst erleben möchten.

Interessierte können sich ohne vorherige Anmeldung am Treffpunkt im Bürgerpark, Eingang Bismarckstr., nahe dem Brunnen einfinden. Die Teilnahme ist kostenfrei.