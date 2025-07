Vogelwanderung zum Naljer Siel

× Erweitern © Jothe/Natureum Vogelzug, Natureum Niederelbe

Am Samstag begeben sich kleine und große Vogelkundler:innen gemeinsam auf eine rund vier Kilometer lange Wanderung zu den Rastgebieten der nordischen Gänse. Entlang der Oste bietet sich ein freier Blick auf die riesigen Vogelschwärme im Schutzgebiet Hullen. Mit etwas Glück werden die Teilnehmenden Zeugen eines einzigartigen Naturschauspiels, wenn am Horizont unzählige Gänse erscheinen und sich mit lauten Rufen auf den Wiesen und Weiden niederlassen. Hier erholen sie sich in Gesellschaft von Pfeifenten, Zwerg- und Singschwänen von der langen Reise und der anstrengenden Brutzeit, während hoch oben im Norden die ersten Schneestürme über die Brutgebiete dieser Wintergäste ziehen. Gelegentlich zeigen sich auch Vertreter seltener Vogelarten wie z.B. Mornellregenpfeifer oder Kornweihe, Silberreiher oder Seeadler.

Der Wanderung wird vom Naturschutzwart des Landkreises Stade begleitet und ist für Familien geeignet. Bei extrem schlechten Wetter wird eine verkürzte Tour angeboten.

Eintritt: Kinder 6, Erwachsene 11, Familie 28 Euro

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt Eine telefonische Anmeldung unter 04753-842110 oder an info@natureum-niederelbe.de ist erforderlich.