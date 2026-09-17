Wenn sich die Dunkelheit über das Ahlenmoor legt, lädt das MoorIZ zu einer besonderen Wanderung im Cuxland ein. Bei der Vollmondwanderung können die Teilnehmer:innen die Natur bei Nacht mit allen Sinnen erleben und das Moor aus einer ungewohnten Perspektive entdecken.

Gemeinsam mit dem Waldpädagogen Martin Jonas geht es um 18 Uhr vom MoorIZ aus in die Dunkelheit. Dabei stehen nicht nur die Besonderheiten der nächtlichen Natur im Mittelpunkt. Die Wanderung bietet auch Gelegenheit, bewusst zur Ruhe zu kommen und die Sinne für die Geräusche und Eindrücke der Umgebung zu schärfen. Raschelnde Blätter, die Geräusche des Waldes oder die besondere Atmosphäre des Moores werden bei Dunkelheit ganz anders wahrgenommen als am Tag.

Unter dem Motto "Atmen, Lernen und Staunen" verbindet die Veranstaltung Naturerlebnis und Achtsamkeit.

Die Teilnahme kostet 18 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder. Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt über den Online-Ticketshop des MoorIZ.

Für die Wanderung werden festes Schuhwerk sowie wetterfeste und wärmende Kleidung empfohlen. Eine Taschen- oder Stirnlampe kann ebenfalls hilfreich sein.