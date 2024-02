× Erweitern © M. Leßmann Vom Fischer und seiner Frau, Puppentheater GRIMMbim

Immer wieder ruft der Fischer nach dem verzauberten Butt, dem er gnädig sein Leben gelassen hat. Denn seine Frau wittert die Gelegenheit, endlich aus ihrem armseligen Leben herauszukommen und der treue Fischer gerät in den Sog unermüdlicher Wunscherfüllungen: "Meine Frau, die Ilsebill, will nicht so als ich wohl will". Sie will ein Bauernhaus, will Königin werden und immer mehr

Das poetische Märchen der Brüder Grimm für Publikum ab 6 Jahren handelt vom Wunsch nach Veränderung, von der Maßlosigkeit, vom machtvollen Aufstieg und von der Bescheidenheit – nicht zuletzt vom Vertrauen auf das Glück und von der Liebe. Der Bremer Puppenspieler Herbert Lange lässt diese wundersam zeitlose Geschichte als verwandlungsreiches Puppenspiel lebendig werden.

Die Aufführung findet im Schroeter Saal statt.

Das Ticket kostet für Kinder 5, für Erwachsene 7 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.