Das Figurentheater im Viertel wird 7 Jahre alt, das wird ein Wochenende lang gefeiert und alle Geburtstagskinder haben freien Eintritt zu den Kinder- und Familienvorstellungen.

Am Samstag geben Andrea Post und Tim Schreiber aus Dresden ein Gastspiel mit Pantomime und Gummistiefeln: Vom Fischer und seiner Frau, oder: Meer ist Meer.

Eine kleine Hütte am Meer. Drinnen ein Fischer und seine Frau. Wie romantisch! Was will man mehr? Wäre da nur nicht dieser verflixte Butt an der Angel. Ein sprechender Fisch, der obendrein Wünsche erfüllen kann? Na dann, volle Kraft voraus. Und schon wird aus Meer mehr und mehr, wird sich davon geträumt, ein Schloss gebaut, über sich hinausgewachsen und nach den Sternen gegriffen. Und die Moral von der Geschicht: Was man hat, reicht manchmal nicht.

Ab 5 Jahre, Eintritt: Kinder 6 € | Erwachsene 8 € | Familienkarte 23 € (2 Erwachsene + 2 Kinder oder 1 Erwachsener + 3 Kinder)Geburtstagskinder haben freien Eintritt!