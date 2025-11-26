Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat

× Erweitern © Universum Bremen Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte...

Großes Theater mit dem kleinen Maulwurf: Das Science Theater zeigt zum Start ins neue Jahr ein Verdauungsabenteuer zum Lachen und Lernen.

Wer hat dem Maulwurf auf den Kopf gemacht? Diese legendäre Frage wird im Universum im Januar mit viel Humor, Wissenschaft und einem Hauch Anarchie auf der Bühne beantwortet. Das amüsante Kindertheater für Publikum ab 4 Jahren führt kleine Forscher:innen mitten hinein in die geheimnisvolle Welt von Würstchen, Haufen und Fladen – und erklärt ganz nebenbei, was im Magen passiert, wie Essen zur „Endstation“ wandert und ob Pupse wirklich brennen können.

Mit Gefrierbeuteln, Trichtern, Nylonstrümpfen und Kartoffelstampfer entsteht live ein verblüffendes Verdauungssystem. Gemeinsam wird zerkleinert, gesiebt, verfärbt und – ja – auch angezündet. Das halbstündige Stück basiert auf dem beliebten Kinderbuch von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch und wurde vom Universum zusammen mit den Alte Liebe Produktionen entwickelt.

Ein fröhlicher, lehrreicher Theaterstart ins neue Jahr!

Tickets kosten 2 Euro zusätzlich zum regulären Eintritt (oder 8 Euro ohne Ausstellungsbesuch), unter 4 Jahren gratis. Reservierung empfohlen: 0421-33 46 166 oder shop.universum-bremen.de.