Vom Knall zum Schall

© Universum® Bremen Schall bringt Luftballon zum Vibrieren

Pünktlich zu den Sommerferien startet die neue Science Show. Hier erfahren Jung und Alt noch bis Ende August, dass Schallwellen nicht nur hörbar sind, sondern durch Flammen, Luftballons und Tischtennisbälle spürbar und sichtbar gemacht werden können. Was ist eine Transversal- und eine Longitudinalwelle? Und was hat eine Oktave mit einem Deckel zu tun? Wer hierauf Antworten sucht, ist in der halbstündigen Science Show genau richtig.

Die Science Show findet vom 3. Juli bis zum 31. August täglich um 12 und um 15 Uhr statt. In den Ferien und an den Wochenenden zusätzlich um 13:30 Uhr. Die Plätze sind begrenzt, eine Reservierung ist leider nicht möglich.

Eintritt: Kinder ab 6 Jahre 12, Erwachsene 18, Familie ab 24 Euro.