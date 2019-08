Vom Leben in der Tiefsee und in den Meeren

× Erweitern © Matthias Haase Schwarzer Raucher Übersee-Museum

Diese Wissensreiseführt an Bord des Tauchbootes Alvin. Mit den Tiefseeforschern tauchen die Kinder bis in zweitausend Meter Tiefe zu heißen Quellen, aus denen schwarze Wolken aufsteigen. Im Scheinwerferlicht des Bootes lassen sich überraschende Lebensformen, wie Röhrenwürmer, Krebse und anderes Getier entdecken. Der Mikrobiologe Dr. Manfred Schloesser nimmt die Kinder in einem Vortrag mit in die geheimnisvolle Tiefsee. Die Veranstaltung kostet 2,- €, frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs, Erwachsene 2,50 €.

Anmeldungen sind unter Tel. 0421 160 38-555 möglich.