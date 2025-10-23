Von Actionhelden und Ballerinas

Wissenschaft in 30 Minuten bringt die Forschungsserie „Science goes public“ jeden Herbst in verschiedene Kneipen und Bars von Bremerhaven und Bremen. Vom 16. Oktober bis zum 20. November 2025 präsentieren Wissenschaftler:innen an insgesamt sechs Abenden ihre Forschung in lockerer Atmosphäre – verständlich, überraschend und mit einer Prise Humor.

Welche Rolle spielen Actionhelden und Ballerinas für das Bewegungsverhalten von Kindern?

fragt Dr. Ina Hunger von der Universität Bremen am 23. Oktober in der Neustadt. In ihrem Vortrag zur unbemerkten Bewegungssozialisation in der frühen Kindheit zeigt sie auf, welche zentrale Rolle Bewegung für die kindliche Entwicklung spielt – und wie stark Mädchen und Jungen dabei durch ihr soziales Umfeld unterschiedlich geprägt werden.

Der Eintritt ist frei. Alle weiteren Termine stehen auf der Veranstalterwebseite.