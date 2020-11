Von Bobbies, Corgis und dem fliegenden Doppeldecker

© Julia Huber London mit Kids

City Guide Julia Huber nimmt Entdeckerïnnen ab 7 Jahren und ihre Familien mit auf eine virtuelle Tour durch London. Die gebürtige Oberösterreicherin lebt in der britischen Metropole und hat sich auf Stadtführungen für Familien spezialisiert. Aufgrund der derzeitigen Lage hat sie ihre Touren kurzerhand in den virtuellen Raum verlegt. So müssen Familien nicht auf London verzichten bzw. können sich einen Vorgeschmack auf die nächste Reise holen. Mit Bildern, Videos und interaktiven Quizfragen bringt sie über Zoom die Stadt in ca. 70 spannenden Minuten kindgerecht näher.

Der Tour-Fahrplan

Die virtuelle Tour startet mit einem Frühstück am Hyde Park, bevor es zum Buckingham Palace geht. Julia Huber erzählt, wer dort wohnt und wer die Menschen mit den roten Jacken und schwarzen Mützen sind. Außerdem verrät sie, wie die Queen wirklich heißt und wer oder was ein „Corgi“ ist. Als nächstes folgt der berühmteste Turm der Stadt, den viele „Big Ben“ nennen – aber heißt er wirklich so? Die Kids fahren mit dem Riesenrad „London Eye“, essen traditionell englische Fish & Chips und gönnen sich danach das wohl originellste Eis Londons. Auf der Fahrt zur Tower Bridge lauschen sie der Geschichte vom No. 78 Doppeldecker, der einst über die Brücke flog. Ein kurzer Zwischenstopp bei Londons coolsten Toiletten darf natürlich auch nicht fehlen. Mit einem virtuellen Afternoon Tea klingt die Entdeckungsreise stilecht aus.

Wie funktioniert die virtuelle Tour?

Für die Teilnahme brauchen Familien weder schönes Wetter, noch festes Schuhwerk und schon gar kein teures Flugticket. Nur eine stabile Internetverbindung, einen PC, Laptop oder Tablet-Computer. Die Tour findet über die App „Zoom“ statt, die vorab am Endgerät installiert wird – das geht ganz einfach, schnell und kostenlos. Einen Tag vor dem gebuchten Termin erhalten die Teilnehmerïnnen einen Zugangslink per E-Mail. Damit können sie sich ab ca. 15 Minuten vor Start zur Session anmelden.