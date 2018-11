Von Bremen ins Weltall

Ein Vortrag für Schulklassen der Mittel- und Oberstufe. Im Oktober 2018 ist der International Astronautical Congress (IAC) zu Gast in Bremen. Aus diesem Grund veranstalten mehr als 50 Akteure aus Unternehmen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kultur- und Kreativszene unter dem Motto „STERNSTUNDEN 2018“ ein ganzes Raumfahrtjahr in Bremen: Auf dem Programm stehen über 100 Veranstaltungen und Angebote, darunter Ausstellungen, Vorträge, Mitmacherlebnisse und Quizgeschichten. Das Haus der Wissenschaft bringt das umfangreiche Spektrum der Forschung in die Mitte der Stadt.Bremen ist einer der größten und wichtigsten Raumfahrtstandorte in Europa. Auf der einen Seite werden hier Satelliten und Raketenbestandteile gebaut, die aus unserem täglichen Leben, beispielsweise Wettervorhersage, Navigation und Kommunikation, kaum noch wegzudenken sind. Andererseits werden Geräte, Experimente, Anlagen und Raumfahrzeuge entwickelt, die unser Sonnensystem und die fundamentalen Naturgesetze unseres Universums erforschen. Dieser Vortrag entführt die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine gedankliche Reise ins Weltall und wieder zurück.

