Schokolade, war nicht nur eine Speise der Götter. Von den Azteken bis heute spielt die Schokolade eine große Rolle. Die Teilnehmer des Workshops begeben sich auf eine Reise rund um den Äquator, auf der viel Wissenswertes über diese Köstlichkeit verraten wird. Was ist Schokolade überhaupt, wo kommt sie her? Wie wird sie verarbeitet und warum schmeckt sie so unterschiedlich bei gleichen Kakaoprozenten? Was passierte im Mittelalter, wann und warum wurde aus der Trinkschokolade schließlich eine feste Tafel? Ein Seminar mit sehr viel Anschauungs- und extra Probiermaterial, Qualitätsunterschiede erkennen lernen, Tipps und Tricks für Schokofans für zu Hause. Die Teilnahme beträgt 15 Euro pro Person und die Anmeldungen werden unter 0471-413081 oder phaenomenta-bremerhaven@t-online.de erbeten.