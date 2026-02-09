Von der Kunst, die Langeweile zu vertreiben

bis

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Um Spiele der Antike und des Mittelalters geht es in diesem Workshop für Spielerfahrene und -neulinge aller Altersgruppen. Nach einer Führung haben die Teilnehmenden die Chance, ein eigenes Spiel für zu Hause anzufertigen und zusammen mit den anderen Teilnehmenden in den Wettstreit zu treten.

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach telefonischer Anmeldung. 

Info

Dies & Das, Workshops
0441-40570300
bis
