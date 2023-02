Von Fischen, Menschen und Rekorden

In der Nordsee gibt es knurrende Hähne und eierlegende Hasen. In der Führung durch das Aquarium des Museums begegnen die Teilnehmer:innen einigen dieser seltsamen Gesellen. Anschließend geht es durch die Ausstellung, wo sie die Besonderheiten einer unverwechselbaren und schützenswerten Landschaft entdecken, aber auch die Hintergründe ihrer Bedrohung. Spielerisch schauen sie sich eine Nahrungskette an und erfahren, wie sorgsam wir mit den Schätzen unseres Meeres umgehen sollten und wie wir Piraten arbeitslos machen.

Die Teilnahme kostet 1,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene plus Eintritt ins Museum (Kinder ab 7 Jahren 1,50 Euro, Erwachsene 6 Euro). Für Kinder unter 7 Jahren ist die Teilnahme inklusive Eintritt kostenlos. Eine Anmeldung wird nicht benötigt.