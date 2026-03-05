Von Hase, Ei und Osterwunder

An Ostern wird gefeiert, dass Jesus auferstanden ist. Doch was haben Hase und Ei damit zu tun? Dieser Frage gehen Familien im Ostergottesdienst für kleine und Große am Ostersonntag nach.

Ostereier mitbringen ist ausdrücklich erwünscht, am besten eins zum Aufhängen mit einem kleinen Band. Es kann ein selbst bemaltes oder gebasteltes Ei sein, eins, das jedes Jahr bei Ihnen am Osterstrauch hängt oder eins, das eine besondere Geschichte erzählt.

Bei einer Aktion im Gottesdienst werden sie bewundert und in besonderer Weise die biblische Botschaft transportiert. Am Ende können sie wieder mit nach Hause genommen werden.