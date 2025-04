Von Kohle, Kröten und Moneten

× Erweitern © Jens Lintel Conrad und Paula mit Spardose

Die Kinderausstellung widmet sich spielerisch den unterschiedlichsten Aspekten und Facetten des Geldes und beantwortet den jungen Besucher:innen grundsätzliche Fragen wie: „Was ist Geld? Wer macht es? Und ist Geld eigentlich gerecht?“. Zahlreiche interaktive Stationen laden zum Mitmachen und Entdecken ein, wobei eine Kröte lustige und wissenswerte Fakten rund um das Zahlungsmittel, das die Welt bewegt, mit Witz und Augenzwinkern verrät.

Bereits im Vorfeld der Ausstellung sind Kinder dazu eingeladen, eigene Gedanken und Perspektiven sowie Exponate einzubringen. So hat sich das Museum die Challenge gesetzt, 200 Spardosen von Kindern und Erwachsenen aus Kindheitszeiten zu sammeln und auszustellen. Besonders spannend sind die Geschichten, die mit den Spardosen verbunden sind: Wofür wurde oder wird gespart? Sind es eher große oder kleine Wünsche? Auf welche Weise werden die Dosen gefüllt – mit Taschengeld oder durch Spenden von Verwandten? Woher stammt die Spardose – war sie vielleicht ein Geschenk? Was ist das Besondere an der eigenen Spardose? Also: Spardose einpacken und Teil der Ausstellung werden!

Die Ausstellung wird am 25. Mai um 11 Uhr eröffnet und kann zum bis 2. November 2025 besucht werden.

Eintritt: Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostenfrei, Erwachsene zahlen 7,50 Euro.

Öffnungszeiten: Mi - So 10 - 18 Uhr, an Feiertagen abweichend

Die Spardosen (max. 25 x 25 x 25 cm) können ab sofort während der Öffnungszeiten im Haseschachtgebäude des MIK, Fürstenauer Weg 171, abgegeben werden. Nach Ausstellungsende können die Spardosen wieder abgeholt werden.