Von Kranichflug und Klimaschutz

© Canva Kraniche, Kranichflug

Im Konzert mit Vortrag möchten die Musiker:innen der Bremer Philharmoniker als Mitglied der bundesweiten Initiative „Orchester des Wandels“ Bremer:innen mit Musik für den Klimaschutz sensibilisieren. Verbunden wird der musikalische Beitrag mit einem unterhaltsamen Vortrag zweier Biologinnen über Kraniche und deren Biotope.

Ab Mitte September werden die wehmütigen Rufe der Kraniche wieder über Bremen und umzu ertönen. Bei diesem Klimakonzert darf das Publikum näher in die Welt der Kraniche eintauchen - mit Musik, Wort und Bild holen das Tokos Ensemble aus den Reihen der Bremer Philharmoniker und die Wissenschaftlerinnen Nicole Dekker und Sabrina Hüpperling diese Vögel sowie ein Stück Teufelsmoor ins Tabakquartier.

Im Wechsel mit Musik erfährt das Publikum Details über Lebensweise und Besonderheiten der Kraniche und die Auswirkungen des Klimawandels auf diese majestätischen Vögel.

Glückliche Gewinner:innen dürfen sich zudem über die Verlosung von zwei Plätzen bei einer Exkursion in die Hammeniederungen freuen, um dort in fachkundiger Begleitung von Ornithologen den abendlichen Schlafplatzeinflug der Kraniche zu erleben.

Tickets (14 - 18 Euro) sind an der Abendkasse erhältlich sowie im Vorverkauf über die Webseite der Bremer Philharmoniker. Der Erlös geht an die BioS Osterholz sowie an „Orchester des Wandels e.V.“