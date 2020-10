Drei Astronauten. Jeder auf einem anderen Planeten, außerhalb unseres Sonnensystems. Von oben schauen sie auf die Erde hinab – und wundern sich. Wundern sich über Dinge, die groß sind oder klein, die nah sind oder fern, und die greifbar sind oder einfach unfassbar.

Zufällig erfahren sie von einem Weg, Zeit und Raum zu überwinden.

Und als sie die Einsamkeit zu sehr spüren, fassen sie einen tollkühnen Plan, um sich zu begegnen.

Eilig treffen sie die letzten Vorbereitungen für den kosmischen Sprung ..

Mit Musik, Tanz und Theater erzählt das Ensemble ein aufregendes Weihnachtsmärchen für Publikum ab 5 Jahren über Einsamkeit und die Faszination einen Blick von außen zu bekommen.

Bereits im 6. Jahr bietet das Theater im Volkshaus ein Familienstück im Bremer Westen an. Schöne Tradition ist dabei eine Vorstellung mit Gebärdensprachdolmetscherin Ilonka Linde, die am 13. Dezember stattfindet. Sie erzählt parallel zum Bühnengeschehen die Geschichte in Gebärden.

Eintritt: Kinder 6, Erwachsene 8 Euro

