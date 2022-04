Von Rädern und Reifen

Am Pfingstsonntag geht es in der Außenstelle des Freilichtmuseums am Kiekeberg im wahrsten Sinne rund: In Vorführungen erfahren Kinder, wie früher ein Rad aus Holz gebaut wurde, um anschließend in der Werkstatt unter fachlicher Anleitung selbst ein Rad zu bauen.

Der Eintritt und die Teilnahme sind für Kinder frei, Erwachsene zahlen 3 Euro.