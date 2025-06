Basislager: Von Robotern, KI und Programmierung

Das Basislager Piesberg lädt Jung und Alt vom 2. bis zum 10. August zu einer vielseitigen Natur-, Kultur- und Mitmachwoche ein – mitten im UNESCO-Natur- und Geopark TERRA.vita.

KI begegnet uns im Alltag bereits überall. Besonders im Gaming spielt der Schwierigkeitsgrad der KI eine große Rolle. Aber was passiert da eigentlich im Hintergrund und wie kann ich programmieren? Der Workshop ermöglicht den Mitmachende ab 8 Jahren ihre ersten Erfahrungen im Programmieren mit Lego Spike Prime.

Eintritt: pay what you can nach Anmeldung. Online-Tickets können auf der Veranstaltungswebseite gebucht werden.