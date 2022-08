Von Schirmen und Gottes Segen

Eingeladen sind alle Kinder, die in diesem Jahr ihren 1. Schultag haben. Auch alle Eltern, Geschwister, Großeltern, Freundinnen und Freunde sowie die Kindergärtnerinnen und zukünftigen Lehrkräfte sind herzlich zu diesem Gottesdienst willkommen, um den Beginn dieses neuen Lebensabschnittes festlich zu begehen. Der Gottesdienst wird von Pastor Gunnar Held und Kindern der Schule am Pulverberg fröhlich und dem Alter der Kinder entsprechend gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es für die Kinder, ihre Familien und Freunde einen kleinen Empfang mit Saft, Kaffee und Buchstaben-Keksen.