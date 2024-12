Von Zugvögeln im Klimawandel

Sowohl Zugvögel als auch unsere heimischen Vögel sind von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die Winter sind mild, Schnee und Frost sind selten und so kehren viele Vögel früher in die Brutgebiete zurück oder überwintern sogar bei uns und werden so zu Standvögeln. In einer öffentlichen Führung erklärt Museumsvermittler Robert Lohkamp, welche Vögel ihr Verhalten durch den Klimawandel ändern, wo sie sich aufhalten und wie sie Nahrung finden.

Die Teilnahme an der Führung inklusive Museumseintritt kostet für Kinder 6 Euro und für Erwachsene 10 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.