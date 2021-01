× Erweitern © Deutsches Schifffahrtsmuseum, Niels Hollmeier Kogge

In den virtuellen Mini-Führungen auf Youtube steht jeden Samstag ein Herzstück des Deutschen Schifffahrtsmuseums Bremerhaven im Mittelpunkt. So konnten die Zuschauer:innen bereits zum Beispiel digital einen Blick in die Ausstellung "360° Polarstern" werfen und den Hochseebergungsschlepper Seefalke bewundern. Am 30. Januar dreht sich alles um die Kogge.

Hier geht's zu den Mini-Führungen