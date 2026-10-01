Vorsorge ist die beste Rettung

× Erweitern © Leslie Hilken/Klimahaus Bremerhaven Internationaler Tag der Katastrophenrettung

Am "Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung“ sind Familien in der Ausstellung Sicher, oder? zu einer spannenden Rallye eingeladen.

Da können Kinder ab 8 Jahren und ihre Eltern einen Notfallrucksack packen, ein SOS-Armband basteln, einen Teddy verarzten und dabei spielerisch lernen, wie man sich im Katastrophenfall richtig verhält.

Das Bildungsteam hat dafür zehn Stationen zu den vier Kompetenzbereichen „Signale erkennen“, „Informiert sein“, „Vorbereitet sein“ und „Helfender sein“ entwickelt. Wer alle Aufgaben meistert, erhält zum Abschluss einen „Ehren-Retter-Pass“.

Vertreter:innen vom Seestadtretter-Netzwerk Bremerhaven (das Technische Hilfswerk THW, die Feuerwehr Bremerhaven, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Bremerhaven und der Notfallbund für Kultur- und Sakralgüter) betreuen die Stationen persönlich, sodass Familien ihre Fragen direkt an die Fachleute richten können.

Die Teilnahme an der Rallye ist im Tagesticket (Kinder 15, Erw. 25,50 Euro) enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.