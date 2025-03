Dürfen wir vorstellen: IQHB

× Erweitern © Canva Dürfen wir vorstellen Eltern Seminar Bildung

Für alle Eltern, die mehr über das Bremer Bildungswesen erfahren möchten, gibt es eine neue, kostenfreie Veranstaltungsreihe. Auftakt ist am 18. März 2025 mit der Vorstellung des IQHB - dem Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen.

Gegründet im Februar 2022, berät und unterstützt das IQHB Lehrkräfte, Schulleitungen, LIS und Schulamt Bremerhaven sowie weitere Akteur:innen bei der Weiterentwicklung der Bildungsqualität im Land Bremen.

Aber was verbirgt sich genau dahinter? Genau darum geht es in der neuen Veranstaltungsreihe „Dürfen wir vorstellen“ am Landesinstitut für Schule (LIS). Gemeinsam mit dem Zentralelternbeirat und weiteren Partnern wird in der Reihe die Arbeit wichtiger Bildungsinstitutionen verständlich vorgestellt und erklärt, was es mit aktuellen schulischen Themen und Programmen auf sich hat.

In einem weiteren Programmpunkt werden Sebastian Zick vom Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentrum ReBUZ Ost und Sandra Zureich von der Fachberatungsstelle Schattenriss die Initiative „Schule gegen sexuelle Gewalt“ vorstellen.

Teilnehmende können Fragen und Anregungen an ein Plenum mit Vertreter:innen und Vertretern aus IQHB, Bildungsressort, Schule und LIS richten.

Interessierte sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Eintritt ist frei nach Anmeldung per Mail an vorstellen@lis.bremen.de.

Geplant sind weitere Termine zu ReBUZ, Startchancen-Programm, Digitalpakt 2.0 und mehr.