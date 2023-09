Wie schmeckt die Stadt?

Im Rahmen vom Open Space lädt das Projektteam von #stadtneudenken zum Essen und Talken zum Thema Stadtentwicklung. An einer öffentlichen Tafel brechen alle Interessierten mit Vertreter:innen der Stadtpolitik und Stadtgesellschaft das Brot, heben das Glas und essen gemeinsam, was in Bremen auf den Tisch kommt.

Das Essen wird lecker, vegetarisch und biologisch wertvoll. Und weil es sich mit vollem Bauch am besten diskutieren lässt, wird über das aktuell heikle Thema Innenstadt gesprochen.