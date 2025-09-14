Wald im Wandel – gemeinsam auf Spurensuche im Stadtwald

Familien mit Kindern von 8 bis 12 Jahren erleben zusammen mit dem Landesmuseum für Natur und Mensch die Tier- und Baumwelt im Eversten Holz. Sie erfahren, warum der Wald so wichtig für das Klima und die Stadt ist. Viele spannende Entdeckungen erwarten die Waldforscher:innen. Bei Sturm, Dauerregen und Gewitter muss die Veranstaltung leider ausfallen. 

Das Mitmachen kostet 8 Euro. Anmeldungen nimmt das Landesmuseum für Natur und Mensch telefonisch entgegen.

